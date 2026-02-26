2月26日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

明子のささやき スギ花粉が開けた目に200個飛んでくる？

今日は気温が上がり、スギ花粉が最盛期に入って飛散量が多いです。熊本県内各地で「極めて多い」「非常に多い」予想です。「極めて多い」とは、1㎠に花粉が100個以上落ちてくる状態です。目を開けている面積が約2㎠、そこに200個以上飛んでくる計算になります。今日はしっかり対策をしてください。明日は雨で少し抑えられますが、土日は再び「極めて多い」大飛散の予想ですので気をつけてください。

今日の天気と気温

今日は各地で日差しがありよく晴れそうです。降水確率は日中0%、夜は10%。晴れのち曇りの予想。日中いっぱい日差しがあるため洗濯物もよく乾くでしょう。今朝の最低気温は熊本市で8.2℃など平年より高くなりました。県内は放射冷却の影響で冷え込みが異なり、山鹿市鹿北で4.2℃、阿蘇市乙姫で8.7℃でした。日中の最高気温は熊本市や人吉市で21℃など20℃を超えるところも多く、4月並みの暖かさで昼間は上着がいらないくらいになりそうです。

明日以降の天気と気温変化

明日は天気が下り坂で、昼前から雨の範囲が広がります。低気圧の影響で午後から夜にかけて広くまとまった雨となるため、朝降っていなくても大きめの傘をお持ちください。明日の夜中には雨が止み、土日は天気が回復して晴れますが、月火は再び雨となり、春の天気のサイクルのように晴れと雨を繰り返す見込みです。 この一週間、気温は高めですが天気で変化します。明日は雨で熊本市の最高気温は16℃と今日より低くなりますが、土日は晴れて再び20℃くらいまで上がる予想です。日曜の最低気温は熊本市で6℃、阿蘇市は1℃ぐらいまで下がる予想など朝晩の気温も日によって変わるため、布団を上手く調節してください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。