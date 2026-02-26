フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。大ファンだというアーティストからの手紙に涙を流した。

番組では中井にゆかりのある人物からのメッセージなどを紹介。「NiziU」MIIHIから直筆のメッセージが届き、同局の黒田みゆアナウンサーが代読した。

メッセージの中でMIIHIからの手紙であると明かされると両手で顔を覆って涙を流した中井。「本当にびっくりしています。夢が叶った」と興奮した様子で伝えた。

「（NiziUは）本当に大好きです。自分が辛いときに音楽を聴いて。NiziUさんが頑張っている姿を見て自分も頑張ろうといつも思えている」とコメント。「自分がつらいときは見て元気をもらっています」と愛を語った。

また、手紙の中でMIIHIからミラノでの生活で印象に残っていることがあるかとの質問もあった。中井は「いろんな景色を見ていて。ローマの奇麗な景色もそうですし、オリンピックで演技が終わった、うれしかったときの会場の雰囲気も覚えていて良い思い出になりました」と伝えた。