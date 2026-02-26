CL16強が出揃う！ プレミア勢は全6クラブが勝ち残り…マンCとレアルはラウンド16で再戦の可能性
欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）は現地時間25日までにノックアウトフェーズ・プレーオフの全日程が終了し、ラウンド16に進出する全チームが確定した。
リーグフェーズ8位以内のアーセナル（イングランド）、バイエルン（ドイツ）、リヴァプール（イングランド）、トッテナム・ホットスパー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、チェルシー（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）、マンチェスター・シティ（イングランド）はノックアウトフェーズへストレートイン。残る8枠をかけて、リーグフェーズを9位から24位で終えた16チームがプレーオフへ臨んだ。
昨シーズンの王者であるパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）はモナコ（フランス）との同国対決に。3−2で先勝して迎えたセカンドレグでは先制を許したものの、後半開始早々にモナコが退場者を出すとすぐさま逆転に成功。最終盤に1点を返されたが、2戦合計5−4でラウンド16進出を決めた。
一方、そのPSGと昨シーズンの決勝戦を戦ったインテル（イタリア）はボデ／グリムト（ノルウェー）に連敗。敵地でのファーストレグを1−3で落とすと、本拠地『サン・シーロ』でのセカンドレグでも決定力不足が響いて1−2で競り負けた。リーグフェーズ最後の2試合でマンチェスター・シティ（イングランド）とアトレティコ・マドリード（スペイン）を下していたボデ／グリムトは、名門相手に4連勝を飾り、初出場ながらラウンド16進出を決めた。
最多優勝を誇るレアル・マドリードは、リーグフェーズ最終節で敗れたベンフィカ（ポルトガル）との因縁の対決に。敵地でのファーストレグを1−0で制すと、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でも逆転勝利。ファーストレグで人種差別発言を受けたとされるヴィニシウス・ジュニオールが2試合連続で決勝ゴールを決めた。
その他、アトレティコ・マドリードやレヴァークーゼン（ドイツ）、アタランタ（イタリア）がプレーオフを突破。大逆転を目指したユヴェントス（イタリア）は退場者を出しながら3点差を追い付いたものの、延長戦の末にガラタサライ（トルコ）に敗れた。また、ニューカッスル（イングランド）がカラバフ（アゼルバイジャン）を下したことで、今大会に参戦したプレミアリーグ勢の全6チームがラウンド16進出を決めている。
ラウンド16の組み合わせ抽選会は日本時間の27日に開催。リーグフェーズでも顔を合わせたリヴァプールとアトレティコ・マドリード、バルセロナとPSG、マンチェスター・シティとレアル・マドリードなどは再戦が実現する可能性もある。プレーオフの試合結果とラウンド16進出チームは以下の通り。
◼︎プレーオフ・セカンドレグ試合結果
アトレティコ・マドリード 4−1（2戦合計：7−4） クラブ・ブルッヘ
ニューカッスル 3−2（2戦合計：9−3） カラバフ
レヴァークーゼン 0−0（2戦合計：2−0） オリンピアコス
インテル 1−2（2戦合計：2−5） ボデ／グリムト
アタランタ 4−1（2戦合計：4−3） ドルトムント
ユヴェントス 3−2（2戦合計：5−7） ガラタサライ
パリ・サンジェルマン 2−2（2戦合計：5−4） モナコ
レアル・マドリード 2−1（2戦合計：3−1） ベンフィカ
◼︎ラウンド16進出チーム
アーセナル（イングランド）
→ラウンド16でアタランタ（イタリア）orレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦
バイエルン（ドイツ）
→ラウンド16でアタランタ（イタリア）orレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦
リヴァプール（イングランド）
→ラウンド16でアトレティコ・マドリード（スペイン）orガラタサライ（トルコ）と対戦
トッテナム・ホットスパー（イングランド）
→ラウンド16でアトレティコ・マドリード（スペイン）orガラタサライ（トルコ）と対戦
バルセロナ（スペイン）
→ラウンド16でパリ・サンジェルマン（フランス）orニューカッスル（イングランド）と対戦
チェルシー（イングランド）
→ラウンド16でパリ・サンジェルマン（フランス）orニューカッスル（イングランド）と対戦
スポルティング（ポルトガル）
→ラウンド16でレアル・マドリード（スペイン）orボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦
マンチェスター・シティ（イングランド）
→ラウンド16でレアル・マドリード（スペイン）orボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦
レアル・マドリード（スペイン）
→ラウンド16でスポルティング（ポルトガル）orマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦
パリ・サンジェルマン（フランス）
→ラウンド16でバルセロナ（スペイン）orチェルシー（イングランド）と対戦
ニューカッスル（イングランド）
→ラウンド16でバルセロナ（スペイン）orチェルシー（イングランド）と対戦
アトレティコ・マドリード（スペイン）
→ラウンド16でリヴァプール（イングランド）orトッテナム・ホットスパー（イングランド）と対戦
アタランタ（イタリア）
→ラウンド16でアーセナル（イングランド）orバイエルン（ドイツ）と対戦
レヴァークーゼン（ドイツ）
→ラウンド16でアーセナル（イングランド）orバイエルン（ドイツ）と対戦
ガラタサライ（トルコ）
→ラウンド16でリヴァプール（イングランド）orトッテナム・ホットスパー（イングランド）と対戦
ボデ／グリムト（ノルウェー）
→ラウンド16でスポルティング（ポルトガル）orマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦
