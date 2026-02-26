ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。

竹中アナは「おはよう 今日は華華天国担当日」と出演するラジオ番組をPRし、近影を投稿した。

竹中アナはピンクベージュのニットを着用。横向きに立ち、"スイカップ"を強調させた。

続いての投稿でもふんわりとした水色のトップスや、花柄スカートの春を感じるコーディネートを披露している。

この投稿にフォロワーからは「横アングル マジありがとうございます」「しかしでかい!」「破裂しそう」「かなりのボリューム満点」とコメントが寄せられている。

広島・呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。