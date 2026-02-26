友人から「Wi-Fiルーターはコンセントを抜けば待機電力が節約できる」と言われ、寝る前に毎回抜いています。でも、月々の電気代はほとんど変わりません。こうした“こまめな節約”は意味があるのでしょうか？

Wi-Fiルーターの待機電力はどのくらい？

Wi-Fiルーターは24時間稼働を前提とした機器であり、一般的な消費電力はおよそ5～15ワット程度とされています。

仮に10wのルーターを1日24時間使用した場合、1日の消費電力量は約0.24kWhです。電気料金単価を全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している1kWhあたり31円とすると、1日あたり約7円、1ヶ月でも200円前後という計算になります。

ここから、就寝中の8時間だけ電源を切ったと仮定すると、削減できるのはその3分の1程度です。つまり、1ヶ月でおよそ60～70円ほどの節約にとどまる可能性があります。体感として「ほとんど変わらない」と感じるのも無理はない金額といえるでしょう。実際、電気代の請求額全体から見ると、ルーターが占める割合はごくわずかです。



「こまめに抜く」ことのメリットとデメリット

コンセントを抜くことで確実に消費電力はゼロになりますが、Wi-Fiルーターの場合は注意点もあります。毎日電源をオン・オフすることで、機器に負荷がかかる可能性があるほか、再起動のたびに接続設定が不安定になるケースもあります。

特に在宅勤務やオンライン学習を行っている家庭では、突然の接続トラブルは大きなストレスになりかねません。

また、最近はスマート家電や防犯カメラなど、常時インターネット接続を前提とした機器も増えています。夜間にルーターの電源を落とすことで、これらの機能が停止する点も考慮が必要です。

さらに、頻繁な抜き差しはコンセントやアダプターの劣化を早める可能性もあり、長期的に見てコスト増につながることもあります。節約額と利便性を天秤にかけることが大切です。



本当に効果的な節約はどこにある？

電気代を大きく左右するのは、エアコン、冷蔵庫、電気温水器など消費電力の大きい家電です。資源エネルギー庁によると、家電製品別の電力消費の割合は、エアコンが約30％、冷蔵庫が約16％を占めています。

たとえばエアコンは数百ワットから1000w以上を消費することもあり、設定温度を1度調整するだけで数％の節電効果が期待できます。こうした家電の使い方を見直す方が、家計への影響ははるかに大きいでしょう。

さらに、古い家電を省エネ性能の高い製品に買い替えることも有効です。初期費用はかかりますが、長期的には電気代の削減につながります。細かな待機電力対策も無意味ではありませんが、優先順位を見極めることが重要です。



小さな節約は“意識づけ”として活用を

Wi-Fiルーターのコンセントを毎晩抜くことで、一定の節電効果はありますが、月々にすると数十円程度にとどまる可能性が高いといえます。手間や利便性への影響を考えると、必ずしも効率的な節約方法とはいえない場合もあるでしょう。

とはいえ、こうした行動は「電気を大切に使う」という意識づけにはつながります。本格的な電気代削減を目指すなら、消費電力の大きい家電から優先的に見直すことが、より効果的な家計管理への近道です。



出典

資源エネルギー庁 省エネルギー政策について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー