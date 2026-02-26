グラビアアイドルの大瀧沙羅（21）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。栃木県を訪れた様子を投稿した。

「那須プチ旅行」と題し、「美味しいもの沢山、自然豊かな那須最高 南ヶ丘牧場のプレミアムソフトクリームは人生で1番美味しいソフトクリームだった、、本当に忘れられない」と那須高原や牧場など、大自然の観光名所を満喫したショットをアップした。

また、「自然に囲まれた静かな空間 落ち着く内装と、贅沢なロケーション」と宿泊施設を紹介。グレーのランジェリー姿で雑誌を読むなどしてリラックスするショットも公開。「夜はお部屋でゆっくりご飯を作って、心まで満たされる時間でした」と振り返った。

ファンやフォロワーからも「大人っぽい格好」「キレイが溢れてるーー」「クビレ凄」「素敵なくびれに後ろ姿」「お茶目顔もカワイイーー」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

大瀧は東京都出身。高校卒業後の23年5月、週刊ヤングジャンプに「衝撃のベビーフェイス」のキャッチフレーズでグラビアデビュー。同8月、ボーカルダンスユニット「MASK OF GODDESS」加入し、同12月に卒業。身長168センチ。趣味は茶道、華道、書道。特技はダンス。