TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送された。お笑いトリオのネルソンズ、青山フォール勝ち（40）がプロポーズを成功させた。

企画は彼女から何度もプロポーズをしたくなるようなシチューエーションを我慢し、12月のクリスマス周辺に青山側からフラッシュモブでのプロポーズを仕掛けるという内容。

フラッシュモブとは、公共の場やイベントで突然一般人を装った大勢のパフォーマーがダンスや演奏を開始し、通行人や観客を驚かせ楽しませるサプライズ演出。その後、ドッキリに耐え、プロポーズを成功させた。

番組放送後、青山が自身のX（旧ツイッター）を更新。「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！ 水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えた。新郎新婦が東京タワーを見つめるバックショットを公開した。

そしてトリオのYouTubeを公開。青山に加え、コットン西村真二、ジャングルポケット太田博久の3人で撮影の舞台裏を明かした。

番組内では、ゴールインした彼女とは13年間付き合っていたということになっていた。青山は「太田さんは付き合った当初ぐらいから。僕の彼女、現妻とは仲よくしていただいてて。13年、番組では付き合ってたって言ってるんですけど、その間、実は別れてた時期もありまして」と明かした。その上で「その時によりを戻してくれた、間に入ってくれたのが太田さんだったという」と説明。「太田さんがいなければ、今はないというぐらいお世話になってる」と感謝した。

番組によると、彼女との出会いは13年前。新宿歌舞伎町のバーだった。青山は当時26歳。バイトに後に入ってきたのが4歳下の彼女。彼女からの告白で、2012年から交際。その彼女には当時2歳、現在中学3年生の息子がいるシングルマザーだった。