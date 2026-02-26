結婚発表に驚いた「48グループの元アイドル」ランキング！ 「峯岸みなみ」らを僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、AKB48をはじめとする「48グループの元アイドル」に特化したランキングを作成。現在まで、「48グループ」からは、数多くのアイドルが卒業し結婚しています。「結婚発表に驚いた48グループの元アイドル」を見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
【9位までの全ランキング結果を見る】
同票で2位に選ばれたのは前田敦子さんです。前田さんは、2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。多くの作品でセンターを務め、アイドルとして国民的な人気を獲得します。
2012年にグループを卒業してからは、さまざまな作品に出演して俳優として活躍。「48グループ」の元メンバーの中でも、抜群の知名度を誇っています。そんな前田さんは、2018年に俳優の勝地涼さんと交際4カ月でスピード婚をして世間を驚かせました。その後、第1子を出産していますが、2021年に勝地さんとの離婚を発表しています。
回答者からは、「不動のセンターあっちゃんが結婚したのに驚いたし、勝地涼との結婚だったのでびっくりでした」（30代女性／宮城県）、「ずっとあっちゃん推しだったので衝撃でした」（20代男性／愛知県）、「ふたりともこんなに早く結婚するとは思いませんでした」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
同じく2位は峯岸みなみさんでした。峯岸さんはAKB48の1期生メンバーで、多くの楽曲で選抜として活躍。さらに、ユニット・no3b（ノースリーブス）も人気となり、バラエティー番組への出演など、さまざまな活動で支持を集めます。
2021年にAKB48を卒業すると、2022年にYouTuberグループ・東海オンエアのてつやさんと結婚を発表。てつやさんが、峯岸さんを長年の推しメンと公表していたことで、結婚は大きな話題を集めました。その後、2024年には第1子を出産し、てつやさんの活動拠点となる愛知県岡崎市で生活を始めています。
回答者からは、「東海オンエアが好きで48も好きだったからここの2人か！ ってなった」（20代男性／千葉県）、「元々ファンを公言していた有名YouTuberと結婚したため驚いた」（30代男性／愛知県）、「まさかYouTuberと結婚するとは思わなかった」（20代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは松井珠理奈さんでした。松井さんは、2008年に11歳でSKE48に1期生として加入。同年10月に発売されたAKB48のシングル『大声ダイヤモンド』でセンターに抜てきされ、アイドルとしてブレークします。
SKE48では、不動のセンターとして数多くの楽曲で大活躍。2021年に卒業するまで、グループを引っ張り続けました。そんな松井さんは、2026年1月にBOYS AND MENの辻本達規さんとの結婚を発表。都内で結婚発表会見を行うなど、大きな話題を集めたばかりです。
回答者からは、「まさか、アイドルグループの男性とそういうことになるとは予想外だったから」（50代男性／新潟県）、「デビュー当時から応援していて、時の流れが早いなと感じた」（20代女性／北海道）、「結婚をするイメージがなかったから」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、AKB48をはじめとする「48グループの元アイドル」に特化したランキングを作成。現在まで、「48グループ」からは、数多くのアイドルが卒業し結婚しています。「結婚発表に驚いた48グループの元アイドル」を見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：前田敦子／55票
同票で2位に選ばれたのは前田敦子さんです。前田さんは、2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。多くの作品でセンターを務め、アイドルとして国民的な人気を獲得します。
2012年にグループを卒業してからは、さまざまな作品に出演して俳優として活躍。「48グループ」の元メンバーの中でも、抜群の知名度を誇っています。そんな前田さんは、2018年に俳優の勝地涼さんと交際4カ月でスピード婚をして世間を驚かせました。その後、第1子を出産していますが、2021年に勝地さんとの離婚を発表しています。
回答者からは、「不動のセンターあっちゃんが結婚したのに驚いたし、勝地涼との結婚だったのでびっくりでした」（30代女性／宮城県）、「ずっとあっちゃん推しだったので衝撃でした」（20代男性／愛知県）、「ふたりともこんなに早く結婚するとは思いませんでした」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
同率2位：峯岸みなみ／55票
同じく2位は峯岸みなみさんでした。峯岸さんはAKB48の1期生メンバーで、多くの楽曲で選抜として活躍。さらに、ユニット・no3b（ノースリーブス）も人気となり、バラエティー番組への出演など、さまざまな活動で支持を集めます。
2021年にAKB48を卒業すると、2022年にYouTuberグループ・東海オンエアのてつやさんと結婚を発表。てつやさんが、峯岸さんを長年の推しメンと公表していたことで、結婚は大きな話題を集めました。その後、2024年には第1子を出産し、てつやさんの活動拠点となる愛知県岡崎市で生活を始めています。
回答者からは、「東海オンエアが好きで48も好きだったからここの2人か！ ってなった」（20代男性／千葉県）、「元々ファンを公言していた有名YouTuberと結婚したため驚いた」（30代男性／愛知県）、「まさかYouTuberと結婚するとは思わなかった」（20代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：松井珠理奈／61票
1位に選ばれたのは松井珠理奈さんでした。松井さんは、2008年に11歳でSKE48に1期生として加入。同年10月に発売されたAKB48のシングル『大声ダイヤモンド』でセンターに抜てきされ、アイドルとしてブレークします。
SKE48では、不動のセンターとして数多くの楽曲で大活躍。2021年に卒業するまで、グループを引っ張り続けました。そんな松井さんは、2026年1月にBOYS AND MENの辻本達規さんとの結婚を発表。都内で結婚発表会見を行うなど、大きな話題を集めたばかりです。
回答者からは、「まさか、アイドルグループの男性とそういうことになるとは予想外だったから」（50代男性／新潟県）、「デビュー当時から応援していて、時の流れが早いなと感じた」（20代女性／北海道）、「結婚をするイメージがなかったから」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)