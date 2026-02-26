習近平国家主席とドイツのメルツ首相が会談―中国

中国の習近平国家主席は2月25日午後、北京市内の釣魚台国賓館で、中国を公式訪問中のドイツのメルツ首相と会談しました。

習主席は、「中国とドイツはそれぞれ世界第2位と第3位の経済大国だ。中国とドイツの関係は両国の利益に関わるだけでなく、欧州および世界にも重要な波及効果を持つ。現在の国際情勢は、第二次世界大戦の終息後、最も深刻な変化を迎えている。世界が混乱と変動に満ちている中で、中国とドイツは戦略的対話を強化し、戦略的相互信頼を強め、両国間の包括的戦略的パートナーシップを絶えず新たな発展へと導くべきだ」と述べました。

習主席はまた、今後の中国とドイツ関係の発展に向けて3つの意見を示しました。第1点は、互いを支え合う信頼できるパートナーになることです。第2点は、開放的で互恵的なイノベーションのパートナーとなることです。第3点は、互いを理解し親しみ合う人と文化の交流でのパートナーになることです。

メルツ首相は、「ドイツは対中関係を重視し、一つの中国の政策を揺るぎなく堅持している。両国の包括的戦略的パートナーシップをさらに深化させることを望む。ドイツ産業界は中国市場を非常に重視している。対中協力を一層深め、互恵互利と共同発展を実現することを希望する。ドイツはまた、中国との協調を強化し、自由貿易を堅持することを期待する。保護主義には反対する」と述べました。（提供/CRI）