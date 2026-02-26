もらったらうれしい「高知県のお土産」ランキング！ 2位「塩けんぴ」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、少しずつお出かけの計画を立てるのが楽しみになる時期ではないでしょうか。現地ならではの味わいや、贈った相手が思わず笑顔になるような魅力あふれる逸品の数々をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「高知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高知の『芋けんぴ』は全国的にも有名ですが、その中でも水車亭（みずぐるまや）の塩けんぴは『止まらなくなる美味しさ』で圧倒的な支持を得ています。室戸産の海洋深層水の塩を使用。甘すぎず、後味にほんのり感じる塩気が芋の甘みを引き立てます。普通の芋けんぴより少し細めでカリッとした食感。一度食べ始めると本当に止まらなくなるため、自分用にも買う人が続出する逸品です。お土産用の袋も大きく、見た目のインパクトも抜群です」（60代男性／青森県）、「高知特産のサツマイモを細切りにして揚げた素朴なお菓子で、カリカリ食感と自然な甘さが癖になるから」（30代男性／大阪府）、「高知のお土産として広く知られているスナックで、甘さと塩味のバランスが絶妙で、老若男女問わず好評で、とても美味しいからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「素朴な味がクセになる」（30代女性／神奈川県）、「定番のお土産だからです」（20代女性／神奈川県）、「絶妙な塩加減と、揚げたビスケットの香ばしさが後を引く美味しさで、一度食べ始めると止まらなくなるから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：塩けんぴ（水車亭）／36票2位は、高知名物・芋けんぴに絶妙な塩加減を加えた、水車亭の「塩けんぴ」です。室戸の海洋深層水の塩を使用し、甘さを引き立てるおいしさ。硬めの食感も「食べ応えがある」と大好評です。素朴ながらも飽きのこない味わいが、多くの人をとりこにしています。
1位：ミレービスケット（野村煎豆加工店）／50票堂々の1位は、高知のソウルフードともいえる、野村煎豆加工店の「ミレービスケット」でした。豆を揚げた油をブレンドしてビスケットを揚げる独自の製法が、独特の香ばしさとコクを生み出しています。どこか懐かしい塩味とサクサクの食感は、一度食べ始めると止まりません。最近ではさまざまなフレーバーやハローキティとのコラボパッケージなど種類も豊富。高知の誇る国民的お菓子です。
