◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス７―１０ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ワールドシリーズ３連覇を目指す王者ドジャースがオープン戦開幕から５連勝と強さを見せた。佐々木朗希投手（２４）は先発で予定の２回を投げ切れず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点となったが、打線が５回と７回に４点ずつ奪うなど、７安打も９四球を選んで１０得点と着実に得点を重ねた。

１点ビハインドの４回には、メッツから３年総額６９００万ドル（約１０８億円＝契約時のレート）でＦＡ加入した通算２５３セーブの新守護神、Ｅ・ディアス投手（３１）が初登板。１回１安打無失点１Ｋと貫禄の投球を見せ、勝利投手となった。ＷＢＣプエルトリコ代表の右腕は登板後に取材対応。「自分はどのイニングもレギュラーシーズンのつもりで投げているので、最初から準備はできていた。ＷＢＣがあるから、通常よりも少し早く仕上げなければならないからだ。今すぐ動けるようにオフシーズンの間に準備をしてきたんだ。準備は万端だ」と胸を張り、「ここ（アリゾナの試合）で数回登板し、ＷＢＣが始まる前にプエルトリコ代表チームでもう１回投げる予定だ」と話した。