しっぽを振る速さは「警戒心の強さ」に比例する!? 小刻みに震える犬をなでてはいけない理由とは？【面白くてよくわかる イヌの気持ち】

上向きにしっぽを振っていても振り方で犬の気持ちが違う

警戒心はしっぽを振るスピードと比例する

犬の気持ちは、しっぽがどちらを向いているかによって、ある程度わかります。たとえば上向きにしっぽを立て、ゆっくり振っているのは自信満々なとき。「自分は偉いんだ！」と思っていますから、「かわいいね」などと頭やお腹をなでようとすると、「格下のお前が何をするんだ！」と反発され、ガブリとやられる可能性があります。

ただし、この場合のガブリは、「オレのほうが偉いんだから、そんなことやめておきな」というサインを相手に与えようとしているだけで、ひどいケガを負わされることはないようです。

同じ上向きでも、しっぽを小刻みにせわしなく振っているときは、警戒しています。初対面の犬がしっぽを振って近づいてくることがありますが、これは歓迎しているのではなく、「なわばりに入ってきたのはいったい誰だ？」という警戒の態度なのです。

しかし年月が経つとともに、人々は仏像の方に心を動かされるようになっていきます。この変化が、伽藍の配置にも影響を与えたのです。

こんなときに「かわいいワンちゃんだね。よしよし」などと手を出すのは危険です。しかも、このときのかみ方は本気ですから、相手が小型犬でも安心はできません。

このように、犬の気持ちはしっぽを振るスピードからある程度わかります。具体的には、犬の警戒心の強さは、しっぽを振るスピードと比例していると考えてください。つまり、小刻みにブルブル震えるように素早くしっぽを振っているときには、かなり警戒心が強いということです。

ただし、だんだん振り方がゆっくりするのは警戒心が薄れつつある証拠ですから、あなたのことを受け入れようとしていると考えていいでしょう。いずれにしても個体差がありますから、けっして振り方ひとつですべて同じ意味ということではありませんので注意してください。

コラム

犬のしっぽはご先祖様のオオカミと比べて、かなり短く小さくなっている犬種もおります。

さらに、柴犬などの日本犬の多くは、しっぽが上に巻き上がっています。これは、野生の動物を家畜化した場合に表れる現象で、イノシシとブタにも同様の違いが見られます。

【出典】『面白くてよくわかる 決定版 イヌの気持ち』監修：藤井聡