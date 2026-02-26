慢性腎臓病になっても生活習慣や治療でケアできる！慢性腎臓病は進行を止めるのが最重要【図解 腎臓の話】

慢性腎臓病になっても生活習慣や治療でケアできる！慢性腎臓病は進行を止めるのが最重要

重症度に合わせた治療方法

かつては慢性腎臓病は「不治の病」や「死に至る病」とされていましたが、現在では研究が進み、症状を改善したり進行を抑えたりできることがわかってきました。腎機能低下がまだ始まったばかりなら、食事や運動による対処で改善が見込めます。

それ以上に腎臓が悪くなった場合、腎機能はもとの状態にはもう戻りませんが、病気の進行を遅らせたり食い止めたりすることで、普段どおり生活していくことはできます。慢性腎臓病になっても、けっして悲観することはないのです。実際にどのように慢性腎臓病に対処をしていくのか、目安となるのが慢性腎臓病の重症度分けです。

この重症度は、下の表のように、GFRによるステージ分けと尿たんぱく（糖尿病の人はアルブミン）を合わせた評価で分類されます。表内の「軽度」までなら食事や運動など生活習慣の改善で回復が見込めますが、「中等度」になると腎不全の危険があり、専門医による判断と治療が必要になります。

「高度」の箇所は腎臓の機能が著しく低下していて、透析療法も視野に入ります。いずれにしても現在では死に至るケースは減り、透析療法の開始時期を遅らせる方法もわかってきました。とにかく、病気はできるだけ早く発見して対処することが大事です。

