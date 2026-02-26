専門家の診断・治療が回復への近道！「心の病気」を素人が勝手に判断しては行けない理由とは？【臨床心理学】

専門家でも難しい心の病気の診断

人は誰でも大小さまざまな悩みやストレスなどを抱えているものです。そのことが原因で、ひどく気分が落ち込んだり、イライラしたり、怒りっぽくなったりしてしまうことがあるかもしれません。しかし、そのことをもって、心の病気だと判断するのは早計です。

なぜなら、心の病気は専門家でも診断が難しいからです。たとえば、身体の病気であれば、科学的な根拠に基づいた診察や検査をすることで、病気を特定し、薬物治療や手術といった方法で適切な治療を行うことができます。

しかし、心の病気はそうした科学的な根拠に基づいた診察や検査が難しく、患者さんの訴える症状や心理的アセスメントなどから得る情報、心理検査といった経験や統計に基づいた診断しかできません。さらに、心の病気は同じ症状でも原因はさまざまです。たとえば、「気分が落ち込む」という症状があった場合、可能性がある心の病気は、うつ病、双極性障害、統合失調症など多岐にわたります。

さらに、心の病気は重複していたり、時間経過で症状が変わったりすることがありますし、症状もその軽重も個人差が大きく、専門家でも正確な診断には時間がかかりますし、その診断が正しいのかどうかの判断も難しいのです。それを素人が判断しようとしても、できるわけがありません。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史