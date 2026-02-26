最近よく聞く「オメガ３系の油」を摂るべき理由とは！？【脂質の話】

最近よく聞く「オメガ３系の油」って何がいいの？

油選びに重要な「オメガ○系」

油に関して「オメガ○系」という言葉を聞いたことがないでしょうか？ これは脂肪酸のうち不飽和脂肪酸を特徴の違いから種類分けした呼び名です。同じ不飽和脂肪酸でも「オメガ○系」ごとに体への作用が全然異なるのです。

基本的には、オメガ３系、６系、９系の３つに分けられます。炭素の二重結合の位置が「オメガ○系」の数字になっています。

簡単にいうとオメガ３系は細胞膜を柔らかくし、オメガ６系は固くします。どちらかに偏ると細胞膜のバランスが崩れてしまうわけです。

とはいえ、世の中にはオメガ３系にくらべてオメガ６系を含む油が圧倒的に多く、現代日本人は極端にオメガ６系に偏った食生活になっているのが事実です。

そのため、オメガ３系を摂れる希少な油……魚油やえごま油が、「体にいい」といわれて注目されているのです。

一方、中立的な立場なのがオメガ９系です。こちらは必須脂肪酸ではないため積極的に摂る必要はありませんが、オメガ６系の摂り過ぎを防ぐため代わりに摂るのも手です。

