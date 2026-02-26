ドル円理論価格 1ドル＝155.21円（前日比-0.57円） ドル円理論価格 1ドル＝155.21円（前日比-0.57円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝155.21円（前日比-0.57円）



割高ゾーン：156.08より上

現値：156.16

割安ゾーン：154.35より下



過去5営業日の理論価格

2026/02/25 155.78

2026/02/24 155.28

2026/02/23 155.46

2026/02/20 154.77

2026/02/19 155.07



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト