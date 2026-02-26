サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）で決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）第2戦が25日に行われ、昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）は南野拓実が負傷欠場したモナコ（フランス）とホームで2―2と引き分け、2戦合計5―4で突破を決めた。

前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて最多優勝15度を誇るレアル・マドリード（スペイン）はホームでベンフィカ（ポルトガル）を2―1で退け、合計3―1で勝利。1次リーグ最終戦で敗れ、POに回ることになった因縁の相手にリベンジを果たした。

アタランタ（イタリア）はホームでドルトムント（ドイツ）を4―1で下し、合計5―4で逆転突破。ユベントス（イタリア）は敵地の第1戦に2―5で敗れていたガラタサライ（トルコ）を相手に後半途中から10人で戦いながら90分を終えて3―0とし、2戦合計5―5で延長戦に持ち込んだが、終盤の2失点で力尽きて合計5―7で敗れた。

16強による決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選は27日に行われ、第1戦が3月10、11日、第2戦は同17、18日に開催される。