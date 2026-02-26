26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比49.2％増の1000億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同59.2％増の804億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ <1478> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> など86銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など16銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が18.87％高、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> が10.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が5.24％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.45％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.35％高と大幅な上昇。



日経平均株価が601円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金540億9300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金314億7900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が78億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億9500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が31億4600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が29億700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が27億2500万円の売買代金となっている。



