櫻坂46松田里奈、乃木坂46梅澤美波は“同志” 卒業発表に言及「いろいろお話したい」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈が、26日放送のTBS系『THE TIME，』（前5：20）に出演。乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表したことを受け、コメントを寄せた。
松田は「梅澤さんも副キャプテンからキャプテンと、境遇としてはすごく似ていると感じていたので、同志という感覚でやらせていただいている部分もあって。お会いした時も、すごく温かい言葉をかけてくださったりとか。グループは違うんですけど、同じキャプテンなので、たくさん学ばせていただくことが多かったので。いろいろお話したいなという風に思いましたね」と呼びかけた。
梅澤は、ブログに17歳で乃木坂に加入してすぐのころのエピソードから、卒業に至るまでの経緯などをつづり「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながらみんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今卒業を決めました」と報告。そして「大好きな乃木坂を、今なら大好きなまま、去ることができそうです(^^)」と正直な心境を語った。
さらに支えてくれたスタッフや先輩、ファン、メンバーへの感謝の気持ちもつづり、「バースデーライブの最終日5月21日に 卒業コンサートをさせて頂くことになりました。私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが乃木坂46と名乗れる時間を最後まで誇らしく、ステージに立ちたい。どうか、皆様会いに来てください(^^)最後に参加するバースデーライブ、楽しみ！」と卒業コンサートを開くことを明かした。そして「私は乃木坂46なので乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形をライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と伝えた。
