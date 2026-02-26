ヤンキースは25日（日本時間26日）、球団OBのCC・サバシア氏（45）の功績を称え、背番号52を永久欠番とし、モニュメント・パークに記念プレートを設置することを発表した。式典は9月26日（土）、ボルチモア・オリオールズ戦（午後7時5分開始）に先立って行われる。

サバシア氏は、ヤンキース史上24人目の永久欠番対象選手（または監督）となる。サバシアの現役時代のチームメートで、既に永久欠番となっているのは、デレク・ジーター（2）、アンディ・ペティット（46）、ホルヘ・ポサダ（20）、マリアノ・リベラ（42）。なお、背番号8は2人の捕手のために永久欠番となっており、サバシアの52番はヤンキースにとって23番目の永久欠番番号となる。

サバシア氏は2008年12月18日にフリーエージェントとしてヤンキースと契約。加入1年目の2009年、34先発で19勝8敗、防御率3.37を記録し、チームをワールドシリーズ制覇へ導いた。ピンストライプを身にまとった11シーズン（2009〜19年）での通算成績は、134勝88敗、防御率3.81、307試合（306先発）で1700奪三振、投球回数1918回。ヤンキース球団史では、奪三振数4位、先発数7位、勝利数10位、投球回数11位にランクされる。開幕投手としては6年連続（2009〜14年）を含む通算6度務め、これは球団史上5人目。連続6年は、レフティ・ゴメス（1932〜37年）に次ぐ史上2人目の快挙である。

ポストシーズンでもサバシアは抜群の成績を残し、ヤンキースで8勝4敗、防御率3.42（21試合、18先発）。ヤンキースタジアムでのプレーオフでは、5勝2敗、防御率2.17だった。世代を代表する名投手の一人であるサバシア氏は、2025年に米国野球殿堂入り。インディアンス（現ガーディアンズ、2001〜08年）、ブルワーズ（2008年）、ヤンキースでの19シーズン通算成績は、251勝161敗、防御率3.74、38完投、12完封、3093奪三振。3000奪三振を達成した左腕投手はMLB史上わずか4人で、サバシアはランディ・ジョンソン（4875）、スティーブ・カールトン（4136）、クレイトン・カーショウ（3052）に続く存在である。