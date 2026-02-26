米フロリダ州で登録された高速艇が25日、キューバの領海に侵入し、乗船者4人がキューバ軍に射殺された/CNN

死亡した4人の国籍は不明。米国務省のマルコ・ルビオ長官は、国籍を確認するため在キューバ米国大使館が残りの乗船者に接触を試みていると語った。

ルビオ長官は「さらなる情報を収集し、それに従って対応を準備する」と述べた。

高速艇に乗船していた残り6人は負傷して治療を受けている。

発表によると、高速艇がファルコネス島周辺のキューバ領海に侵入したことを受けてキューバ国境警備隊が確認の目的で接近したところ、高速艇から銃撃されてキューバ船の指揮官が負傷。これを受けて国境警備隊が撃ち返した。ファルコネス島は米フロリダ州から約160キロの距離にある。

ルビオ長官は、キューバ政府から連絡を受け、ただちに調査を開始したと述べた。米国土安全保障省や米沿岸警備隊も介入している。

ルビオ長官はカリブ海の島国セントクリストファー・ネービスを公式訪問中だった。

米国とキューバの間では、米政府がキューバへの石油輸送を実質的に全面封鎖したことを受け、緊張が高まっている。石油不足でキューバの経済は大きな打撃を受け、ここ数十年で最悪の不確実状態に陥っている。