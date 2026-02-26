◆姫路競馬５日目（２月２６日）

《小牧 太》

１勝を挙げて４２勝。アイファーキャップ（９Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ダイヤグラフ（１０Ｒ）も「スタート五分なら」（◎）。

《下原 理》

２２勝。シェナマックス（１１Ｒ）で重賞制覇に燃える。「長くいい脚を使うイメージ。楽しみ」（◎）。アイムアクイーン（７Ｒ）も「叩き２走目で前進に期待」（◎）。エイシンシギー（３Ｒ）は「勝ち上がりで、どこまで戦えるか」（○）。パトロールラン（４Ｒ）も「まじめに走れば」（○）。

《杉浦 健太》

２勝を加えて１６勝。リボンピーチ（１２Ｒ）に力が入る。「ひと脚は使う。展開次第でチャンス」（◎）。クレスコロッキー（２Ｒ）も「ゲートを五分に出て流れに乗れたら」（◎）。インテンシーヴォ（１０Ｒ）は「ある程度、前の位置で競馬したい」（○）。

《小谷 哲平》

１勝加算で１３勝。お薦めはアウセンザイター（６Ｒ）で「休み明けだが実戦で力を発揮するはず」（◎）。アーウイン（２Ｒ）は「だいぶ歩様が良くなってきた」（○）。サトノランデヴー（１２Ｒ）も「前、前でレースできれば」（○）。ウインギャラン（８Ｒ）は「８００メートル戦は忙しかった。距離を延ばして変わるかとなると…」（△）。

《笹田 知宏》

９勝。期待のウイングスオール（１０Ｒ）は「前走はスタートのタイミングが合わなかった。スムーズに運べれば」（◎）。イロメガネ（７Ｒ）は「前走はよく走った。１キロの斤量増がどうか」（○）。

《土方 颯太》

７勝。チェリータイム（７Ｒ）に反撃ムード。「外寄りの枠に入ったので、スムーズにハナに立てたら変わっていい」（◎）。キタノライアン（８Ｒ）は「今回はしっかり乗り込んだ。これが結果につながらないか」（○）。エーデルリッター（１１Ｒ）も「距離延長がカギだが、力むことなく走れたら通用していい」（○）。チャンピオンセーラ（９Ｒ）は「距離を延ばすことで追走は楽になるはず。しまい脚を使えたら」（○）。

《新庄 海誠》

１勝を追加し６勝。アオイメルスイ（７Ｒ）に好感触。「追い切りの動きが良かった。ハナに立てたら」（◎）。チョウモーレツ（３Ｒ）は「転入後、いいところがなくて…」（△）。

《大山 真吾》

４勝。カラーズリング（７Ｒ）に気合。「調教に乗って感触はつかんでいる」（◎）。ウィステリアダディ（９Ｒ）は「距離は問題ない。脚は使うので展開次第で」（○）。イスラアズール（１０Ｒ）も「ハナまで行けたらいいが…」（○）。

《松木 大地》

３勝。サンシンメフレール（３Ｒ）で勝利を意識。「スピードはある。距離に対応できれば」（◎）。モズグランプリ（４Ｒ）も「初のダート戦だが問題ないはず」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触