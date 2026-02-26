ミラノ・コルテイナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。

チャーミングな笑顔と演技で日本中を魅了した中井。番組では同局の山本紘之アナウンサーが「街の人からも聞きたいことがあるということで質問を聞いてきました」と街頭インタビューの映像を紹介。その中で大学１年の女性が「チークとかも信じられないぐらいツヤ感もあってまつ毛もまつパ（まつ毛パーマ）してるのかなって。まつパにしては印象あるし、あつげエクステしてるのかなみたいな…めっちゃ気になります。メイクのポイントはありますか？」とメイクに関する質問が寄せられた。

これに中井は「チークはつけるのは好きで練習からけっこうかわいくつけるのが好き。まつ毛に関しては自まつ毛で、まつパもまつエクもしてなくて、本当に自分のまつ毛です」と答えていた。

総合司会の水卜麻美アナウンサーは「メイクも演技の一つというか、見せ方の一つというか、ポーズの角度などもそうですけど、そういうことも研究したりするんですか？」と深掘り。中井は「そうですね、やっぱり試合の曲や衣装に合わせてメイクを変えたりするので、それは自分自身も楽しみの一つではあります」と明かした。またＹｏｕＴｕｂｅなどでメイク動画を見て研究しているという。