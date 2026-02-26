◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス７―１０ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点だった。防御率２０・２５。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）を計測した。

初回。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球。１死一、二塁からＷＢＣプエルトリコ代表の４番アレナドにはスプリットを捉えられ、左翼線への適時二塁打を許した。なおも１死二、三塁で５番バルガスには高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を痛打され、右翼線への２点二塁打とされた。その後のピンチは連続三振で切り抜けたが、立ち上がりに３点を失った。

２回は先頭のジョーンズを新球カットボールで空振り三振に仕留めたが、続くガルシアを四球で歩かせて１死一塁となった時点で球数３６球となり、交代を告げられた。３６球のうちストライク１７球、ボール１９球と制球が不安定だった。

ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテ入りを目指している。登板後には「良かったところと悪かったところが別れて、良かったところは少なかったですけど、球数を投げられたこと、まずけがなく終わって良かった思います」と振り返りながらも、「もちろん僕みたいな（開幕ローテ入りを争う）立場は開幕から１００％の状態に合わせなきゃいけないので。そこを目標にしながらもシーズンをしっかり通せるように、小手先の変更だけじゃなくて、フォームだったり配球だったり、しっかり準備してやれればなとは思ってます」と前を向いた。

試合後、ロバーツ監督は辛口なコメントを並べた。朗希に関する問答は以下の通り。

―今日の朗希についてどう思ったか

「彼は力みすぎていたと思う。この春の間、あのような姿は見なかったので、おそらく実戦に入ったからだろう。少し速球に頼りすぎていたようで、初回はカウントを悪くした。私の感じた限りでは、２回はよりうまく球種を交ぜ、制球も少し良くなっていた。私的には球数が多くなりすぎたことが問題だった。初回はストレスがかかり過ぎたので、最初の登板で追い込みたくなかった」

―これらの試合で進歩の肯定的な兆しを見る必要はあるか

「それは間違いない。今後を見据えて登板を重ねていく中で、まず第一に彼はもっとうまく球球を交ぜなければならないし、速球を制球する必要がある。さっきも言ったように、これ（今日の結果）は初戦のアドレナリンのせいだと考えている。だが、私はみんなの進歩を見たいと思っているし、特に昨年の実績をさらに積み上げようとしている朗希のような選手ならなおさらだ」

―彼が昨年行ったメカニクスの変更は見られたか

「正直に言って、今日は彼が自分のメカニクスを崩した最初の日だったと思う。今日は、ただ力みすぎていただけだと思う」

―朗希が追加したがっているスライダー系の第３の球種について

「彼にとって最も重要なのはスプリットを中心に投球を組み立てることだと思う。ストライクを取ることも、（変化を）短くすることもできる。そこに速球を交ぜて制球し、それから第３の球種を磨く。だが今日は彼は悪いカウントに陥っていた。速球にいつもの感覚やコントロールがなかったし、それに初回にはスプリットを全く使わなかったと思う。だから私は今日の登板はあくまで彼の初登板の結果として片付けるつもりだ。これから２、３イニングと積み上げていけば、より良い登板が見られると思う」

―朗希が初回は自分でサインを出していたと。なぜ最初から速球重視だったのか

「その答えはこれから見つけ出すつもりだ。今は分からない。私も皆と同じように驚いた」