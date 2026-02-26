【トランプ2.0 現地リポート】

英アンドリュー元王子の逮捕で激震 それでも遠いエプスタイン事件の真実

トランプ政権が、ICE（移民・税関捜査局）を批判するSNSアカウントの個人情報を、主要テック企業に求めていると報じられ、アメリカ社会に強い衝撃が走っている。監視の矛先が、ついに自国民の言論そのものに向き始めたのではないかとの懸念が広がっている。

強権的な移民取り締まりに抗議の声が高まる中、ICEを管轄する国土安全保障省は、ICEを批判したり、職員の所在を共有したりする匿名アカウントについて、GoogleやMetaなどに対し、氏名やメールアドレス、電話番号の提出を、数百件にのぼる行政召喚状で要求した。移民支援を目的にICEの現在地などを共有する動きに対し、当局は「職員への脅威になり得る」と説明する。

しかし市民団体や専門家は、これを単なる治安対策ではなく、政府が監視の対象を移民から自国民へと拡張する転換点と捉える。匿名性は政治参加を支える基盤であり、その剥奪は市民に自己検閲を強い、反対意見を封じ込める結果になりかねない。

またテキサス州では、反ICEの抗議に関わった学校や生徒を対象に、州司法長官が調査を開始した。若者の政治的表現を萎縮させるものと批判が広がっている。

司法の現場でも異変は起きている。過去数カ月間に拘束された4000人以上の移民が、連邦裁判所が「拘束は違法」の判断を下したにもかかわらず、解放されない状態が続いている。

こうした動きを、アムネスティ・インターナショナルは「権威主義的な慣行による、表現や集会の自由、プライバシーといった人権の侵食」と警告する。民主主義を数値化するデモクラシー・メーターも、米国を57点と評価した。わずか1年で28％低下という急激な衰退で、通常はクーデターなど大きなショックの後にしか見られない規模だとしている。

英ガーディアン紙は、専門家の分析として、アメリカが選挙の形式を残したまま反対派を抑圧する「競合的権威主義」へ後退したと伝えている。「競合的権威主義」はファシズムや独裁へと移行する前段階と位置付けられる。

この変化が気づかれにくいのは、選挙も残り、日常生活が一見変わらないからだ。だがその裏で、政府の権力は静かに広がり、司法の抑制は弱まり、抗議や批判は次第に「危険な行為」と見なされていく。民主主義は、崩れ落ちる音を立てない。

（シェリー めぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）