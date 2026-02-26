3時のヒロインゆめっち、相方に収入を管理してもらっている理由とは？「お金が入ったら…」

2月24日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に3時のヒロイン・ゆめっちが出演し、お金の管理方法について明かした。

番組では今回、“買い物依存症”をテーマに出演者らでトークを展開。この中で、ゆめっちは「お金にまつわる番組のオファー、今回は受けたんですけど、別の番組で“自分の家計簿を見直す”って企画があったんですよ。でも、それ（家計簿）を出したら、親にどれぐらいお買い物でお金使ってるかバレるなっていうので、オファー断ったんですよ」とコメント。

続けて、「借金とかもありますので…。親とかにもたまに借りて、生活費って言ってるんですけど、お買い物とかに使っちゃってるので」と話した。

さらに、「貯蓄ができないんですよ。本当にお金が入ったらその分、生活費とか考えずに買いすぎて」「相方に『管理します』って言われて」「『この10万はこれに使ってください』っていう管理を相方にしてもらったりとか」「最初、麻貴（福田麻貴）だったんですよ。麻貴にあきれられてて、今かなでちゃんです」と苦笑いで明かしていた。