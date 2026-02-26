そのまま飾るって発想なかった！転がりを防止してくれる100均台座
商品情報
商品名：球体用台座2P
価格：￥110（税込）
内容量：2個入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4580084524013
そのまま置くと転がる…を解決！球体を安定させる透明台座！ダイソーの『球体用台座』
カプセルトイをそのまま飾ろうとすると、少しの振動でコロコロ…。
壁際に寄せたり、ケースに立てかけたりと工夫してみるものの、不安定で見た目もイマイチ。
そこでご紹介したいのが、『球体用台座』。
丸いアイテムを乗せるだけで、転がりを防止してくれる便利グッズです。
価格は2個入りで110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に並んでいました。
上下をひっくり返して使い分け！大・小サイズに対応！
この台座は、上下をひっくり返して使える構造。
片面は小さめ、もう片面は大きめのくぼみになっています。
小さい方の直径は約3.3cm。一般的なカプセルトイがちょうど収まりやすいサイズです。
大きい方は直径約5.2cm。大きめのカプセルトイにも対応します。
サッカーボールなどの整頓にも使えるサイズ感で、置き場所に困りがちな丸いアイテムを安定した状態で飾ることができます。
趣味のコレクションをきれいに並べて飾るのに役立ちます。
乗せたアイテムが転がらない安心感があり、少し触れても位置がズレにくいので、並べた状態をキープしやすいです。
台座が透明なので、目立たず使えるのもポイント。飾るアイテムの邪魔をせず、引き立て役に徹してくれます。
透明なカプセルを使うと、より見映えよく飾れそうです。
今回は、ダイソーの『球体用台座2P』をご紹介しました。
これまで「どう置くか」に悩んでいた丸いアイテムが、ただ乗せるだけできれいに飾れます。
ガチャガチャを回したときの高揚感ごと、一緒に飾れるのが嬉しいポイント♪気になる方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。