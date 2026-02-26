これ考えた人天才！「引っ掛けられるって新しい！」ありそうでなかった100均アイデアグッズ

学生時代に試験前や受験でお世話になった暗記シート。言語学習や習い事、資格学習のために、大人でも使うことは珍しくありませんよね。そんな暗記シートですが、気付いたら落下して紛失していた…なんてことも。そんな問題を解消してくれる、今までありそうでなかったアイデアグッズをダイソーで発見しました！

商品情報

商品名：落ちない暗記シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6.15cm×12.65cm×0.06cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480505343

さすが学生さんのアイデア商品！ダイソーの『落ちない暗記シート』

学生時代、試験前や受験でたくさんお世話になった暗記シート。海外旅行前の言語学習や習い事、資格学習のために、大人でも使うことは珍しくないですよね。

そんな暗記シートですが、気付いたら落下して紛失してしまうことも…。何かいい方法はないかなと思っていたところ、ダイソーで『落ちない暗記シート』という便利な商品を発見！

筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。

実はこちら、ページの上部に引っ掛けて持ち歩ける、とても画期的な暗記シートなんです！

京都芸術大学の学生さんが考えた、今までありそうでなかったアイデアグッズです。

シートを重ねると文字が隠れて勉強が捗る！

赤のマーカーには緑のシート、緑のマーカーには赤のシートをそれぞれかぶせると、文字が隠れる仕組みになっています。

今回は赤と緑のマーカーが手元になかったので、赤と緑のシートを重ねてみたところ、黒っぽくなって見えなくなりました。

赤のシートは、オレンジ系の文字も見えにくくなりました。

完全に赤の文字でなくても、ある程度似た色であれば使えると思います。

ブックマークとしても◎ページをパッと開けて快適！

しっかりと引っ掛けて持ち運べるので、外出先でページを開いた拍子に暗記シートがパラッと落ちてしまうこともなく快適。

安心して持ち運べて、いつでも学習に使えて便利です。

また、ブックマークとしても使えて便利です。

閉じた状態でも暗記シートの上部が少し飛び出る格好になるので、どのページを見ていたか把握しやすく、ページもパッと開くことができます。

今回はダイソーの『落ちない暗記シート』をご紹介しました。

暗記用としてもブックマークとしても使える、持ち運びやすさにこだわった優秀アイテム。落ちないことで受験グッズとしても縁起が良いです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。