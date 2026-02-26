100均で掘り出しモノ見っけ！見た目だけじゃなかった…！家でも外でも使える本格園芸グッズ
ダイソーをパトロールしていると、園芸グッズ売り場で気になる商品を発見。ヴィンテージ風のお洒落な見た目に惹かれて手に取りましたが、作りも本格的でびっくり。とんでもない掘り出し物を見つけたので、ぜひご紹介させてください！屋外ではもちろん、室内でも使える優れものなので、詳しくチェックしていきましょう♪
商品名：フレンチ風アイアンポット（浅型）
商品情報
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480863825
こんなのお洒落すぎる！ダイソーの園芸グッズ売り場で掘り出し物を発見！
ダイソーをパトロールしていると、園芸グッズ売り場でお洒落な植木鉢を発見！100均商品とは思えないヴィンテージ風のデザインで、その名も『フレンチ風アイアンポット（浅型）』。お値段は￥220（税込）でした。
植木鉢の材質はスチール。こちらは新品ですが、まるで年季が入っているように錆や欠けが塗装で表現されています。
この商品の特長は、植木鉢の底面にシリコーンゴム製の止水栓が付いていること。こちらを使用することで、室内でのフラワーアレンジにも使えるのが嬉しいポイントです。
屋内でも屋外でも使える！ダイソーの『フレンチ風アイアンポット（浅型）』
試しに栓をした状態で水を入れてみました。大丈夫かな…？と心配でしたが、全然漏れておらず驚き！とはいえ、室内で使用する際は、念のためトレーと併用すると安心かと思います。
オアシスがなかったので、砂利を入れてフラワーアレンジにチャレンジしてみました。ちょっと元気がなくなってきたテーブルブーケを短く切って、花を生けていきます。
完成したのがこちらです！大きめな鉢にミニブーケを挿しているので、ちょっと隙間が見えてしまいますが…張りがなくなってきたお花でも可愛く飾れるのがGOOD。まだまだブーケを楽しめそうなので、いいお買い物でした♡
今回はダイソーの『フレンチ風アイアンポット（浅型）』をご紹介しました。
デザインに惹かれて購入した商品でしたが、使い勝手も抜群だったダイソーの本格園芸グッズ。￥220（税込）とは思えないクオリティなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。