¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë°ìÀ¸»È¤¨¤ëÀµ¤·¤¤Èý¤ÎÉÁ¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¡¼«ÈýÌÓ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°
Èý¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î²¼½àÈ÷¤Ç¡¢Èý¤ÎÌÓ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èý¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¤ªÊ´¤Ê¤É¤òÊ§¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯¿§¤äÌ©ÃåÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥å¥»¤Î¥¢¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ö¥í¥¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç·ä´ÖËä¤á
¼«ÈýÌÓ¤ÎÀ¸¤¨Êý¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ä¤±¤Æ·ä´Ö¤ò·Ú¤¯Ëä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ¤ò»¤¤é¤º¤Õ¤ó¤ï¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ÈýÆ¬¡¦Èý»³¡¦Èý¿¬¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
ÈýÆ¬¡¢Èý»³¡¢Èý¿¬¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÈý¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¶á¤Å¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤Î¾å¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾®É¡¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡¢ÈýÆ¬¤Î²¼¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾®É¡¤Î³°Â¦¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡£Èý»³¤Ï¹õÌÜ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡£Èý¿¬¤Î½ªÅÀ¤ÏÉ¡¤«¤éÌÜ¿¬¤ò·Ò¤²¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Þ¤Ç¡¢¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3ÅÀ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Èý¤Î³ÑÅÙ¤äÂÀ¤µ¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ÆÍýÁÛ¤ÎÈý¤òÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Èý¤òÉÁ¤¯»þ¤ÏÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
Èý¤ÎÌÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤²Õ½ê¤ä¡¢·ä´Ö¤òËä¤á¤ë»þ¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¯»þ¤Ï¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤Ï²¼¤«¤é¾åÊý¸þ¡¢Èý»³¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¾å¤«¤é²¼Êý¸þ¤ËÌÓÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÈý¤ÎÌÓ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢ÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥Ú¥ó¥·¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»ý¤Ä³ÑÅÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤òÉÁ¤¯»þ¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»ý¤Ä³ÑÅÙ¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤¬È©¤ËÅö¤¿¤ë¶¯¤µ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤ÏÈ©¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤«¤é¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬È´¤±¤ÆÈþ¤·¤¤Àþ¤òÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
Èý»³¤«¤éÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢È©¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò¿²¤«¤¹¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ú¥ó¥·¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÈý¿¬¤ÎÀþ¤Î¶¯¤µ¤ä¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤Ï¿âÄ¾¤Ë»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤È¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿²¤«¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ïshu uemura¤Î¥Ï¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é ¥Ï¡¼¥É9¤Ç¤¹¡£
¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸å¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°
¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢Ç»¤¯ÉÁ¤²á¤®¤¿ÉôÊ¬¤ò¥Ü¥«¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Èý¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª