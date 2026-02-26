サムスン電子ジャパンは26日、「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを発表した。発売日は3月12日で、米国などと並ぶ一次販売国となる。

「Galaxy S26」シリーズでは、2021年以来となる「Galaxy S26+」が日本で発売される。これにより、ユーザーにとってより幅広い選択肢が用意される。

さらに日本は今回、初めて「世界一次販売国」となり、グローバル市場とほぼ同時のスピードで展開される。楽天モバイルを含む各社でもすでに予約受付を開始しており、いずれも3月12日に発売予定。

そのほかの販路は、Amazon.co.jp、楽天市場、ヤフーショッピング、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどのECサイトや量販店。MVNOではIIJmioでも取り扱われる。

「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズは本日より、東京の「Galaxy Harajuku」と大阪の「Galaxy Studio Osaka」で展示される。

Galaxy Harajuku

さらに、秋葉原、梅田、横浜、京都のヨドバシカメラ内にある「Samsung Galaxy Studio」でも本日から順次展示を開始。加えて、ヨドバシカメラ マルチメディア札幌にも新たに「Samsung Galaxy Studio」が設置され、展示が始まる。

このほか、京都を除くヨドバシカメラでは、3月1日までポップアップスタジオが開催される。