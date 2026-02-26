サムスン電子ジャパンは、楽天モバイルが「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを取り扱うと発表した。いずれも3月12日に発売される。

楽天モバイルが「Galaxy S」シリーズを取り扱うのは、2023年の「Galaxy S23」以来となる。「Galaxy S26 Ultra」を含むラインアップを展開する。

容量はいずれも256GBモデル。「Galaxy S26」はコバルトバイオレット、ブラック、ホワイトの3色をラインアップし、「Galaxy S26+」と「Galaxy S26 Ultra」はコバルトバイオレットとホワイトの2色展開となる。予約受付は本日から始まる。

「Galaxy Buds4」と「Galaxy Buds4 Pro」もホワイトとブラックの2色をラインアップし、同じく3月12日に発売される。

楽天モバイルでは、3月11日まで予約キャンペーンを実施。「Galaxy S26」シリーズを予約購入すると、最大1万円相当の楽天ポイント（ギフトコード）が進呈される。また、3月12日～5月31日には購入キャンペーンを実施し、「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを同時購入すると、4000円分の楽天ポイント（ギフトコード）が進呈される。