¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×²Ú´Ý¡È¼ö¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¾è¤ê°Ü¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤ËÂçµÈ¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè104ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥¤¥»¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡Ê½ïÊý¿¸¡Ë¤¬¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï2¿Í¤¬¸ì¤ë¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬³°¤ì¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¡£¥È¥¤Ï¥¤¥»¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥»¤¬¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¥¤¥»¤Ï¡Ö¿Í·Á¤ÎÊè¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¥È¥¤Ï¥¤¥»¤¬Î©¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËºÂ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼ö¤¤¤¬°Ü¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¼ö¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë¾è¤ê°Ü¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤³¤Ã¤Á¤Ç¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤Èº£°ú¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï³Ð¸ç¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤Ï¡Ö¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£