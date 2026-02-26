中国放送（RCC）の中根夕希アナウンサー（34）が26日までにインスタグラムを更新。結婚と退社を発表した。

「いつも応援して頂いている皆様へ ラジオ・テレビの中でもご報告させて頂きましたが、この度、結婚をすることになりました お相手は中学の時の友人です」と切り出した。

「それにより全ての番組を3月末で卒業し、RCCを退社することに致しました。春からは東京に拠点を移すことになります」と合わせて報告。

「RCCを離れるのは正直とっても寂しいですが 12年間、広島では数え切れないほどの 貴重な経験をさせて頂き、本当に充実した贅沢なアナウンサー生活を送らせていただきました。これまでたくさんの応援のお言葉を頂き、愛情を注いで下さった皆様、ありがとうございました。故郷を離れてやってきた私にとって、大きな励みになっていました」と記述。

「そして今日もすでにたくさんのお祝いと 寂しい！のお便りが 皆様、いつも本当にありがとうございます。残り1ヶ月ほど。一日一日を大切に、楽しみたいと思います！ 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。RCCアナウンサー 中根夕希」と締めくくった。

中根アナは福岡市出身。幼少期は米国で3年間過ごした帰国子女。修猷館、早大政経学部を経て、2014年に中国放送へ入社。