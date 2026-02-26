Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬¡Ö·î50Ëü±ßÄ¶¡×¤Ë!?¡Ö·«²¼¤²¡×¼õµë¤ÇÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¡ÚÀ¤ÂÓ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Û
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢¼õµë³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö·«²¼¤²¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õµë³Û¤ò°ìÀ¸³¶Áý¤ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¤³¤ì¤À¤±º¹¤¬¤Ä¤¯¡ªÏ·¸å¤Î¤ª¶â 55ºÐ¤«¤é15Ç¯¤Ç2500Ëü±ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¼óÆ£Í³Ç·Ãø¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾´ü¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃø¼Ô¤¬50Âå¤«¤é¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Îºî¤êÊý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë°ìºý¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ç¯¶â¤Î¡Ö·«²¼¤²¡×¤Ë¤è¤ëÁý³Û¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÇ¯ÎðÊÌ¤Î»î»»¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û·î¤ÎÇ¯¶â4Ëü±ß¡¦ÍÂÃù¶â50Ëü±ß¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¤Ðº£º¢¤â¤Ã¤È¡Ä¡×88ºÐ½÷À¤Î¸å²ù
¸½ºß50Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ×ÉØ¤¬Â¿¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼¡¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡²ñ¼Ò°÷¡§Ç¯¶â³Û200Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â120Ëü±ß¡Ë
¢Àì¶È¼çÉØ¡§Ç¯¶â³Û90Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â10Ëü±ß¡Ë
£¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡§Ç¯¶â³Û100Ëü¡Á110Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â20Ëü¡Á30Ëü±ß¡Ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤ÎÇ¯¶â¤Ï10¡Á20Ç¯Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾åÊý¤Ø10Ëü±ß¡¢Ç¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤ÆÉý¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤âÃ±½ã²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Âç´ë¶È½Ð¿È¤Î¿Í¤òÃæ¿´¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤ò¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö²ñ¼Ò°÷B¡×¤È¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤Î1.5ÇÜ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¡²ñ¼Ò°÷¡×¤Ï¼¡¤Î2¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼Ò°÷A¡§Ç¯¶â³Û200Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â120Ëü±ß¡Ë
¡¦²ñ¼Ò°÷B¡§Ç¯¶â³Û260Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â180Ëü±ß¡Ë
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂ¿ºÌ¤ÊÉ×ÉØ¤Î²È·×¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
66ºÐ°Ê¹ß1ºÐ¹ï¤ß¤Ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ö80Ëü±ß¡×¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¤Îº¸Â¦¤ÇÃ±ÆÈ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë·×»»¤·¡¢º¸Â¦¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤Î¹ç·×³Û¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö·«²¼¤²¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤Ç¤â71ºÐ¤Þ¤Ç6Ç¯·«¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÇ¯³Û¤¬¡Ö300Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢60Âå¤Î¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¡×¤ÎµëÎÁ¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶â³Û¤ò¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·«²¼¤²¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç´ë¶È¼Ò°÷¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷B¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö300Ëü±ß¡×¤Î¿å½à¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯´Ö¡¢67ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·«²¼¤²¡×¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡Ö360Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¡¢·î³Û¤¬¡Ö30Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö·«²¼¤²¡×¤Î¸ú²Ì¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¤Ç¤â69ºÐ¤Ç4Ç¯´Ö¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤È·î³Û¤ÇÇ¯¶â³Û¤¬¡Ö10Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤À¤È70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÇ¯³Û¡Ö150Ëü±ß¡×¤¬¤Û¤ÜÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·«²¼¤²¤Ï66ºÐ°Ê¹ß¡¢¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¤ò»È¤¨¤Ð2¿Í¤Î¡Ö·«²¼¤²¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢65ºÐ¤Î¤â¤È¤â¤È¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¡Ö70ºÐ¡×¡Ö75ºÐ¡×¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡Ö¶Ã°Û¡×°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤Ç¤µ¤¨¡¢2¿ÍÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È70ºÐ¤Ç¡Ö400Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷B¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤Ü¡Ö500Ëü±ß¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¸½Ìò¤ÎµëÎÁ¥ì¥Ù¥ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡ÖºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¡×¤Ï¤½¤Î¾å¤ò¹Ô¤¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤ÇÉ×ÉØ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤ÈÇ¯³Û¤¬¡Ö568Ëü±ß¡×¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢É×ÉØ¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬Âç´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤À¤È¡Ö653Ëü±ß¡×¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Þ¤¹¡£·î³Û¡Ö50Ëü±ß¡×Ä¶¤¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁý¤¨¤¿Ç¯¶â¤¬½ª¿È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö·«²¼¤²¡×¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Î¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤Î¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¸¡¿¼óÆ£ Í³Ç·¡Ê¤·¤å¤È¤¦¡¦¤è¤·¤æ¤¡Ë
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP¡Ë¡£1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£2024Ç¯¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡¢½µ´©»ï¡ØAERA¡Ù¤ä¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç¤Ë·ÐºÑÊ¬Ìî¤ò¼èºà¼¹É®¡¢Ä«Æü¿·½ñÊÔ½¸Ä¹¡¢½ñÀÒÊÔ½¸ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¼ç¤Ë¿ÍÀ¸¸åÈ¾´ü¤Î¥Þ¥Í¡¼´ØÏ¢¤Î¼èºà¡¢µ»ö¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×³èÍÑË¡¡Ù¡Ø¡ÖÃù¤Þ¤ë¿Í¡×¡Ö¿£¤¨¤ë¿Í¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë16¤Î¥Þ¥Í¡¼½¬´·¡Ù¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
À¤ÂÓ¥¿¥¤¥×ÊÌ4¤Ä¤ÎÇ¯¶â¥â¥Ç¥ëÁý¤¨¤¿Ç¯¶â¤ò½ª¿È¤Ç¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¶â·«²¼¤²¡×¤³¤½»°°Ì°ìÂÎ¤Î¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤ëÀäÂç¤ÊÁý³Û¸ú²Ì¤½¤ì¤Ç¤Ï4¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÇ¯¶â·«²¼¤²¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤ò»î»»¤·¤¿¤Î¤¬¡Ú¿Þ1¡Û¤Ç¤¹¡£
66ºÐ°Ê¹ß1ºÐ¹ï¤ß¤Ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ö80Ëü±ß¡×¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¤Îº¸Â¦¤ÇÃ±ÆÈ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë·×»»¤·¡¢º¸Â¦¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤Î¹ç·×³Û¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö·«²¼¤²¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤Ç¤â71ºÐ¤Þ¤Ç6Ç¯·«¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÇ¯³Û¤¬¡Ö300Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢60Âå¤Î¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¡×¤ÎµëÎÁ¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶â³Û¤ò¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·«²¼¤²¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç´ë¶È¼Ò°÷¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ñ¼Ò°÷B¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö300Ëü±ß¡×¤Î¿å½à¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯´Ö¡¢67ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·«²¼¤²¡×¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡Ö360Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¡¢·î³Û¤¬¡Ö30Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö·«²¼¤²¡×¤Î¸ú²Ì¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¤Ç¤â69ºÐ¤Ç4Ç¯´Ö¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤È·î³Û¤ÇÇ¯¶â³Û¤¬¡Ö10Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×¤À¤È70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÇ¯³Û¡Ö150Ëü±ß¡×¤¬¤Û¤ÜÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·«²¼¤²¤Ï66ºÐ°Ê¹ß¡¢¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¤ò»È¤¨¤Ð2¿Í¤Î¡Ö·«²¼¤²¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É×ÉØ¹ç»»¤Ç·î50Ëü±ßÄ¶¤¨¤â²ÄÇ½¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÉ½¤Î¸ÄÊÌ¤Î·ë²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼çÍ×3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡Ú¿Þ2¡Û¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢65ºÐ¤Î¤â¤È¤â¤È¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¡Ö70ºÐ¡×¡Ö75ºÐ¡×¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡Ö¶Ã°Û¡×°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷A¡×¤Ç¤µ¤¨¡¢2¿ÍÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È70ºÐ¤Ç¡Ö400Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷B¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤Ü¡Ö500Ëü±ß¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¸½Ìò¤ÎµëÎÁ¥ì¥Ù¥ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡ÖºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¡×¤Ï¤½¤Î¾å¤ò¹Ô¤¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤ÇÉ×ÉØ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯¡Ö·«²¼¤²¡×¤¹¤ë¤ÈÇ¯³Û¤¬¡Ö568Ëü±ß¡×¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢É×ÉØ¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬Âç´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤À¤È¡Ö653Ëü±ß¡×¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Þ¤¹¡£·î³Û¡Ö50Ëü±ß¡×Ä¶¤¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁý¤¨¤¿Ç¯¶â¤¬½ª¿È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö·«²¼¤²¡×¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Î¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤Î¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
