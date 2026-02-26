「全く見た目変わらないのおかしい」最上もが、37歳の誕生日ショットに反響！ 「綺麗なママで尊敬しますー！」
元でんぱ組.incでタレントの最上もがさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日ショットを公開し、祝福の声が寄せられました。
【写真】最上もがの37歳誕生日ショット
コメントでは「お誕生日おめでとう！」「いつまでもかわいくてステキなもがちゃん見て頑張って生きてます！」「マジで全く見た目変わらないのおかしい(ほめてます！)」「綺麗なママで尊敬しますー！」「私の中では芸能界3大美女のひとりです」「こんなに可愛い37歳他にいる？？？？？？」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】最上もがの37歳誕生日ショット
「こんなに可愛い37歳他にいる？？？？？？」最上さんは「37歳になりましたー！！ 年齢にとらわれず初心を忘れず自分らしく好きを大切に生きていきます！」などとつづり、2枚の写真を投稿。どちらも自身のソロショットですが、「37」の形をした頭飾りを付けたり、巨大バルーンを持ったりしています。37歳とは思えない美貌やスタイルです。また、「そして私が何歳になっても応援して下さる方々に感謝しております。いつもありがとう」とファンへ感謝も伝えました。
「37歳でもこの可愛さは反則級だぜ」同日、「３７歳になってもくまのぬいぐるみと写真撮ってるやついる」とつづり、アザーショットも投稿。ぬいぐるみを抱き締める姿はとてもかわいらしいです。ファンからは「可愛いからいいんだよ！」「37歳でもこの可愛さは反則級だぜ」「可愛い、いつまでも幼女でいよう」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)