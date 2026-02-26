元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。「妹と一緒にOne Republicのライブへ」と明かした。

妹と顔を寄せ合った笑顔のツーショットを公開し、「小学5年生からiPodで洋楽を聴きまくっていた自称洋楽オタクの私ですが実はライブは数えられるくらいしか行ったことがなく、しかもこれまではすべて家族や友人に誘ってもらっての参加でした！今回は偶然One Republicが日本に来ることを知って、初めて自らサイトでチケットを探してゲットできて本当ラッキー」とつづった。

黒のオリジナルTシャツにグレーのミニスカート、黒ストッキングのコーディネートも披露。「会場に着いたら席はステージから少し遠めでしたが、冒頭から最高すぎるパフォーマンスでノリノリになりました なによりボーカルのライアンさんのトークが面白くて いろんなエピソードに加えて、楽曲提供した曲たちをカラオケのように歌ってくれたろ BeyonceのHalo、Leona LewisのBleeding in Love、え、Taylor Swiftも！？知らなかった…すごすぎる 生の歌声も美しくて強くて、パフォーマンスやファンサービスも一流で 一生sing alongしてた ライブならではの楽しみ満載の宝物のひとときでした」と満喫した様子を伝えた。

さらに「今年はもっともっと色々観に行きたいっ」と記した。

ファンやフォロワーからも「すごく素敵な美人姉妹」「お二人とも美しくて、とっても可愛いです」「お二人姉妹は反則級の可愛いさ」「素晴らしいツ〜ショット写真」「中川家のお父さんが羨ましい」「妹さんが登場なんてビックリしました」「妹さんデビューして」「ノリノリの雰囲気が伝わって来ます」「ライブ勝負服可愛い」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。

