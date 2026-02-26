フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。後輩へのメッセージを語った。

25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。パーソナリティーの鈴木福から「前回大会の時は同世代が一番下だった。下の世代が出てきたことでもらえる元気があるんだと今回気づいた。自分に憧れる方が増えてきたって実感されてると思いますけど、子供たちへのメッセージはありますか？」と質問された。

「自分自身、オリンピックに来るまで平坦な道ではなかったですし、落ち込むシーズンもあった」と回顧。「最後まで諦めないということは今も大切にしていること。まずは楽しむことを忘れないでねと伝えたいですし、みんなスケートが好きでスケートが楽しくて始めたと思うので、その気持ちを最後まで忘れずに持っていてほしい」と伝えた。

水卜麻美アナから4年後を見据える心境について聞かれると「4年後になると立場だったり、プレッシャーも増えてくると思う。その中でもいつも通りの自分でいられたらと思う」と伝えた。