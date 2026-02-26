巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作にして、『未知との遭遇』（1977）や『E.T.』（1982）『宇宙戦争』（2005）以来の“異星人映画”となる『ディスクロージャー・デイ』の日本公開日が2026年7月10日（金）に決定した。あわせて特別映像とティザービジュアルが到着している。

「隠されてきた政府の最高機密が、ついに暴かれるかもしれません」。ニュース番組の緊急速報、騒然とする報道フロア、スマートフォンを覗き込む人々──世界規模でただならぬ事態が起きている。

パソコンの画面を見つめる女性（イヴ・ヒューソン）が「あれは…人間？」と問いかけると、男（ジョシュ・オコナー）は「違う」と言い切る。映像は緊迫感を増し、「人々は真実を知る権利がある」「全世界に“開示”（ディスクロージャー）する、一斉に」と畳み掛け、そして、暗雲が渦巻く夜空にとうとう謎の“巨大飛行物体”が現れた。

「明日、地球の歴史が変わる」。男（コールマン・ドミンゴ）のセリフ通り、これまでの常識が覆り、いよいよ人類は未知の領域へ踏み込んでいく……。

出演者は（2023）のエミリー・ブラント、『チャレンジャーズ』（2024）のジョシュ・オコナー、『キングスマン』シリーズのコリン・ファース、「理想のふたり」（2024）のイヴ・ヒューソン、『シンシン/SING SING』（2023）のコールマン・ドミンゴ。スピルバーグ自身の原案に基づき、『宇宙戦争』や『ジュラシック・パーク』（1993）などのデヴィッド・コープが脚本を執筆した。音楽は名匠ジョン・ウィリアムズ。

これまで数々の名作を通じて、映画ファンに新たな世界を提示してきたスピルバーグは、2026年夏、何を“開示（ディスクロージャー）”するのか？

映画『ディスクロージャー・デイ』は2026年7月10日（金）日本公開。

© Universal Studios. All Rights Reserved.