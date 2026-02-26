ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２５日（日本時間２６日）にアリゾナ州グレンデールでのレッズとのオープン戦に「２番・一塁」で先発出場し、３打数１安打だった。７回の守備から交代した。チームは２―３で敗れた。

相手先発は２年連続９勝の左腕ロドロ。昨季はドジャースの大谷翔平投手（３１）と６度対戦し、１安打、３三振と抑えている。左腕への対応が問われる相手だ。初回一死無走者の第１打席は初球、外角低めの９５・１マイル（約１５３キロ）のフォーシームを見送って「ストライク」、２球目は外角低めの８２・９マイル（約１３３・４キロ）のカーブに空振り。３球目、外角低めのボール球の９５・１マイルのフォーシームにバットが空を切り、３球三振だった。

３回二死無走者は２番手の左腕バークの初球。外角低めの９５・８マイル（約１５４・２キロ）のフォーシームをライナーで左前にはじき返した。６回先頭は５番手のマイナー右腕の初球、外角高めの９６・３マイル（約１５５キロ）のフォーシームを逆方向へ運ぶも左飛に倒れた。

課題とされる９５マイル（約１５３キロ）以上の速球にしっかり対応している。