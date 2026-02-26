フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、高市早苗首相が２５日の参院代表質問で、衆院選の当選祝い名目で全ての自民党衆院議員側にカタログギフトを配布したと認めたことを報じた。

１人当たり約３万円分で、配布したのは計３１５人だったと説明。単純計算で１０００万円近くになる。自身が代表を務める政党支部から議員個人への寄付で「法令上問題はない」との認識を示した。

立憲民主党の田名部匡代幹事長が事実関係をただし、首相は「衆院選後、大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、奈良県第２選挙区支部として品物を寄付した」と答弁した。

石破茂首相（当時）が衆院１期生への１０万円分の商品券配布し批判を受け謝罪したが、ＭＣで俳優の谷原章介は「石破さんの時、１０万円のが大きな問題になりまして、全員が返金された。その後で、なんで今回また、しかも全員に３万円分ずつ配ったんでしょうかね？」と疑問を投げかけた。

これにＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーは「カタログギフトだから、というようなこともあるのでしょうか」と応じたが谷原は「それってある意味、形を変えただけであって、本質的にやっていること一緒だったりもするじゃないですか」と繰り返し疑問を投げかけていた。