「悩むのは時間がもったいない」41歳になったミキティ、鋼のメンタルがブレないわけ
ミキティこと藤本美貴さんも、2026年2月26日で41歳。時の流れを感じますが、ミキティは＜「変わらなきゃいけない」と思ったことがありません。「変わらなくていい」と思っているわけではなく＞と語ります。
◆40代、鋼のメンタルはどう作られたのか？
『まいにち生き返る ミキティ語録2』（CEメディアハウス、2025年11月）は、どのページにも刺さる言葉しかない、100の“人生格言”。『ミキティ語録 前しか見ない』（CEメディアハウス、2024年9月）の第二弾です。
2019年に開始したYouTube「ハロー！ミキティ」は今や登録者数100万人超。＜「いまの自分を大事にすること」を意識して過ごしています＞という生き方は、40代・3児のママになってもブレません。
変わる、変わらないではなく、まずは自分軸で生きる。あなたの心に灯をともす、ミキティ語録を紹介していきましょう。
◆悩み多き恋愛沼から抜け出そう
自分とは異なる個性に惹かれる、あるいは自分との共通点を見つけて惹かれる。恋愛の始まりは様々ですが、あれほど好きになったのに、ともに過ごすうちに、何かが違う、と思いがち。
好きだからこそ相手に変わってほしい。でも、あなたの願いも空しく彼は通常運転。ままならない恋愛について、厳しくもやさしく、こう諭（さと）します。
＜あなたでは変わらない。変わるとしたら、多分違う人と出会って彼は変わるんだと思う。＞
たとえばモラハラ。そこだけ変わってほしいと思っても、彼は変わらない。あなたに嫌なことができる、それがあなたにとっての彼だから。そうミキティは断言します。一見残酷ですが、ミキティの愛がこもった考え方ではないでしょうか。
◆どうしても許せないことだけルール化する
夫婦だったり、家庭だったり、複数人で生活していれば、些細な軋轢（あつれき）はつきもの。とりわけ家事を担うことが多い女性には、不満が溜まってしまいます。男性にとっては、いちいち面倒くさい女性からの小言かもしれませんが、我慢が積み重なってストレスに押し潰されるのは女性のほうです。3児のママでもあるミキティだって、それは同じ。
＜ルール以外に我慢していることは死ぬほどある。せめてルールだけは守ってほしい。＞
ルールはあっても別に悪くない、とミキティは言います。こっちは我慢だらけ、死ぬほど我慢しているんだ！というのをわかってもらいたいのです。
＜どうしても許せないことだけ、「これだったら、やってくれるかな」っていうことだけを、ルール化しているんです。＞
一番身近で大切な家族だからこそ、ルールを守って暮らしたいですよね。
◆友達はたくさんいなくていい
職場にプライベート、さらにSNSなど、出会いの場は多々あるのに、なぜか孤独感に苛まれる。誰かとつながっていないと不安。とはいえ、気づかいしては疲れる日々。イイネの数が多いほど、さみしくなる不思議な矛盾を、ミキティは一蹴します。
＜友達は、たくさんいなくてもいい。たいして仲よくない人と一緒にいるほうが苦痛。＞
＜友達が多ければ悩みも増えるだろうし、自分にとっての適量を知ることは必要かも。＞
豊かな日々は、友達の数で決まるのではなく、自分のちょうど良さを知ることからはじまるのかもしれません。
◆「私は本当に悩みません」
常に前向き、ポジティブ、パワフル。人生を振り返りもせずに、駆け抜けているようなミキティ。
＜私は本当に悩みません＞と言い切る背景には、＜何か起こったら、とにかく対処法を考えます。＞という確固たる信念があります。
どうしよう？と思うより先に、どうすべきか、対処法を考える。そうです、どうしよう？のループにはまれば、ただ自分を追い詰めてしまうだけ。そしてとにかく動く、行動する。
＜何かにぶつかる前に行動している気がします。なんか常に動いてる。＞
生きていれば、悩みは付いて回ります。でも動いていれば、ぶつかる以前にかわせる可能性だってあるのです。行動して、何かに夢中になっていれば、悩みにすら気づかないという前向きさも、身につくかもしれません。
＜「毎日死んで、毎日生き返る」をテーマに生きてるっていう感じです。＞
と、今日を全力で燃え尽くして、翌日不死鳥のようによみがえる、信じがたいタフさですが、それでもミキティは言うのです。
＜一歩一歩よ、本当に。飛べないから。＞
ミキティといえど、一足飛びには行けないのです。
本書のページをめくるたび、思わず二度三度うなずいてしまう格言の数々。人生って過酷だけど、必ず乗り越えられる、ミキティのように楽しみながら、と信じられる一冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
