最長飛距離308ヤードのドラコン女子プロがロングヘアをバッサリ！ 大胆過ぎるイメチェンをファンは大絶賛「素敵すぎます」
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は308ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「約2年伸ばした髪バッサリ切っちゃいました」と衝撃の告白をすると、新しいヘアスタイルをお披露目した。
【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
そして「やっぱりショートボブが落ち着く」と喜ぶと、ファンに向かって「ショート派ですよね？ 圧」と、少しだけ圧をかけながら問いかけていた。それに応えるように、投稿を見たファンは「めちゃくちゃいい！すごくいい！！かわいい！」「サイコーに似合ってます」「思い切ったねぇ」「素敵すぎます」と大絶賛。そんな中「えええええええ！？（2度見）」「ショ、ショ…ショート派です」との声も聞かれた。そして松浦は最後に「やりたいことをやりたいように！」と、改めて自分の気持ちを明かして投稿を締めくくった。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学というゴルフの名門校で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロとして活躍している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
