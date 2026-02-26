日本勢21人目の出場者、森下響を知っているか？ “平均310ヤード”の22歳が予選会から本戦へ
＜ニュージーランドオープン 事前情報◇25日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞1907年に第一回大会が開催され、今年で105回目を迎える今大会。アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会だが、2014年から日本ゴルフツアー機構（JGTO）とパートナーシップを結び、JGTO枠として20名ほど毎年出場している。
【連続写真】ベタ足打法？平均310yの迫力あるドライバーショット！
今年は次週ニュージーランドで開催される豪州ツアーとの共催「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship」でシーズンが開幕することもあり、今年はランキング上位者の多くが出場する。その中に、一人見慣れない名前がある。22歳の森下響（きょう）だ。先週、ニュージーランドのオークランド近郊で行われた試合に出場しており、今週の月曜日に今大会の予選会に出場。100名ほどの参加者の中から上位3枠に入り、出場権を手にした。予選会は2アンダーで早めにホールアウトした時点で、「通りそうだと思って、（国内線の）飛行機を取ったんです。そしたら2アンダーがけっこうたくさんいて、やばいって」。終わってみたら2アンダーに6人が並ぶ2位タイ。プレーオフで負ければ飛行機代が無駄になる。「1ホール目バーディでイチ抜けしました」と勝負強さを見せて本戦の出場を決めた。「武器は飛距離です」と話す森下は、躊躇なくドライバーを振り抜き平均310ヤードを飛ばす。これまで国内ツアーは4試合に出場しているが、“逆輸入”プロだ。13歳で米国のIMGゴルフアカデミーに単身で留学し、大学1年まで米国で過ごした。帰国した2023年の日本プロゴルフ協会のプロテストに合格してプロ転向。23年、24年のQTは失敗し、25年のQTで初めてファイナルまで進み、71位で今季は下部ツアーを主戦場とする。25年オフに「片山晋呉さんに教えてもらったことが大きい」と、練習の仕方や考え方を教わり、ゴルフの質が変わったという。QTでファイナルに進んだだけでなく、昨年は主催者推薦で出場したレギュラーツアーの「ACNチャンピオンシップ」は40位タイと自己ベストを更新するなど年々、成長をしている。今大会のコースは洋芝で、海外選手が多く出場している環境は森下にとっては慣れたもの。「ドライバーもけっこう使えるので楽しみです。まずは予選をしっかり通りたい。日本のトップ選手や海外の選手もたくさん出ているので、いい成績を残して日本の開幕につなげたいです」。まだ22歳の逆輸入プロは、チャレンジャーとしてニュージーランド決戦に挑む。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP 出場選手一覧
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
比嘉一貴が日本勢初の快挙 アジアンツアー年間王者戴冠「全てが報われた」
国内男子ツアー 2026年開催日程
スコアを出すならライン出し！ 生源寺龍憲がコツを伝授〈連続写真〉
今年は次週ニュージーランドで開催される豪州ツアーとの共催「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship」でシーズンが開幕することもあり、今年はランキング上位者の多くが出場する。その中に、一人見慣れない名前がある。22歳の森下響（きょう）だ。先週、ニュージーランドのオークランド近郊で行われた試合に出場しており、今週の月曜日に今大会の予選会に出場。100名ほどの参加者の中から上位3枠に入り、出場権を手にした。予選会は2アンダーで早めにホールアウトした時点で、「通りそうだと思って、（国内線の）飛行機を取ったんです。そしたら2アンダーがけっこうたくさんいて、やばいって」。終わってみたら2アンダーに6人が並ぶ2位タイ。プレーオフで負ければ飛行機代が無駄になる。「1ホール目バーディでイチ抜けしました」と勝負強さを見せて本戦の出場を決めた。「武器は飛距離です」と話す森下は、躊躇なくドライバーを振り抜き平均310ヤードを飛ばす。これまで国内ツアーは4試合に出場しているが、“逆輸入”プロだ。13歳で米国のIMGゴルフアカデミーに単身で留学し、大学1年まで米国で過ごした。帰国した2023年の日本プロゴルフ協会のプロテストに合格してプロ転向。23年、24年のQTは失敗し、25年のQTで初めてファイナルまで進み、71位で今季は下部ツアーを主戦場とする。25年オフに「片山晋呉さんに教えてもらったことが大きい」と、練習の仕方や考え方を教わり、ゴルフの質が変わったという。QTでファイナルに進んだだけでなく、昨年は主催者推薦で出場したレギュラーツアーの「ACNチャンピオンシップ」は40位タイと自己ベストを更新するなど年々、成長をしている。今大会のコースは洋芝で、海外選手が多く出場している環境は森下にとっては慣れたもの。「ドライバーもけっこう使えるので楽しみです。まずは予選をしっかり通りたい。日本のトップ選手や海外の選手もたくさん出ているので、いい成績を残して日本の開幕につなげたいです」。まだ22歳の逆輸入プロは、チャレンジャーとしてニュージーランド決戦に挑む。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP 出場選手一覧
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
比嘉一貴が日本勢初の快挙 アジアンツアー年間王者戴冠「全てが報われた」
国内男子ツアー 2026年開催日程
スコアを出すならライン出し！ 生源寺龍憲がコツを伝授〈連続写真〉