ローソン「三陸常磐 食べようフェア2026」開催 - 三陸産海産物を使用したおにぎりやサラダなど6品登場
ローソンは2月24日より、「三陸常磐 食べようフェア2026」を開催。三陸産の海産物を使用したおにぎり・そば・サラダなど、ローソンの同キャンペーンとしては過去最大となる計6品を、全国の「ローソン」店舗にて販売している。
同フェアでは、宮城県で水揚げされた身が肉厚で脂の乗りが良いと言われている「金華サーモン」を使用したおにぎり「プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン(三陸産銀鮭)」(246円)と、肉厚でコリコリとした食感が特長の三陸産のめかぶを使用した「手巻寿司 三陸産めかぶ納豆」(225円)が登場。
また、肉厚で歯ごたえがある食感が特長の三陸産わかめを使用した「三陸産わかめ使用 わかめそば」(497円)、「三陸産わかめ使用 わかめかきたまスープ」(297円)、「三陸産わかめ使用 チョレギサラダ」(378円)、「三陸産わかめ使用 大根とわかめのサラダ」(235円)もラインアップされている。
