米株価指数先物　時間外取引　エヌビディアが下落に転じる

東京時間08:52現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49449.00（-85.00　-0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6944.50（-15.25　-0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25287.00（-95.00　-0.37%）

米株は時間外で下落。

好決算を受け時間外で一時4%近く上昇したエヌビディアが下落に転じている。

エヌビディアは第1四半期の売上高について強気見通しを示したものの、一部アナリスト予想に届かなかった。また、中国の競合企業の勢いがAI分野における米国の優位性にリスクをもたらしていると警告。