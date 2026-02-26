米株価指数先物 時間外取引 エヌビディアが下落に転じる 米株価指数先物 時間外取引 エヌビディアが下落に転じる

東京時間08:52現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49449.00（-85.00 -0.17%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6944.50（-15.25 -0.22%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25287.00（-95.00 -0.37%）



米株は時間外で下落。



好決算を受け時間外で一時4%近く上昇したエヌビディアが下落に転じている。



エヌビディアは第1四半期の売上高について強気見通しを示したものの、一部アナリスト予想に届かなかった。また、中国の競合企業の勢いがAI分野における米国の優位性にリスクをもたらしていると警告。

