お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（６１）の妻で、フリーの徳永有美アナウンサー（５０）が“変遷Ｐｈｏｔｏ”を披露し、話題になっている。

徳永アナは２６日までにインスタグラムに「今年は髪を伸ばそうと計画しています。」と書き出し、「これまで何度か伸ばそうと思ってはきたのですが、毎回夏になると『首もと暑いっ！』と断念。しかし今年はなんとか伸ばしたい」と抱負をつづり、「イメージが大切よね、というわけで、長い頃の自分の写真を探してみました。とりあえず、笑ってください。眉毛に時代を感じます。１９９９年〜２００１年〜２０１５年の変遷Ｐｈｏｔｏです」と３枚のショットをアップ。写真をスライドしていくと、次第に徳永アナの髪の毛の長さが短くなっているものの、美ぼうは変わらず。

この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃ美しいです」「徳ちゃん昔も激カワ」「ずーっとお綺麗」「懐かしいなぁ」「美しか〜」「すっごく美人」などの声が寄せられている。

テレビ朝日系「報道ステーション」（月曜〜金曜・午後９時５４分）で金曜担当の徳永アナ。私生活では２００５年４月に内村と結婚。０９年６月に第１子女児、１３年１２月に第２子男児を出産した。