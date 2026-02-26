２６日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比４１２円高の５万８９９５円と続伸して始まった。寄り付き後すぐに５万９０００円台に乗せた。



前日の米国株市場ではソフトウェア関連株などが買い戻され、主要３指数は揃って上昇。フィラデルフィア半導体株指数も値上がりし、連日の最高値更新となった。米株取引終了後には注目のエヌビディア＜NVDA＞の決算が発表された。１１～１月期の売上高は６８１億２７００万ドル（前年同期比７３．２％増）、純利益は４２９億６０００万ドル（同９４．５％増）と四半期ベースで過去最高を更新。旺盛なＡＩ需要を捉えた。２～４月期についても良好な業績見通しを示した。これを受け、きょうの東京市場は引き続きリスク選好ムードとなることが想定される。一方、高値警戒感から上値の重さも意識されそう。



