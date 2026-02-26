「慢性リンパ性白血病」の治療中の副作用への対策はどんなことをするの？【医師監修】

治療を受ける際には、効果と副作用のバランスを考慮し、患者さんの生活の質を維持することが重要です。副作用への対策や日常的な管理方法、感染症対策と免疫機能の管理について詳しく解説します。治療に伴うさまざまな側面を理解することで、より良い治療結果を得ることができます。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

治療中の副作用対策と生活上の注意

治療を受ける際には、効果と副作用のバランスを考慮し、患者さんの生活の質を維持することが重要です。治療に伴うさまざまな側面を理解することで、より良い治療結果を得ることができます。

副作用への対策と日常的な管理

薬物療法にはさまざまな副作用が伴う可能性があります。分子標的薬では、下痢、発疹、出血傾向、感染症のリスク増加などが報告されています。これらの副作用は適切な管理により軽減できることが多く、症状が現れた場合は早めに医療チームに相談することが大切です。

下痢は分子標的薬の一般的な副作用です。軽度の場合は食事の調整で対応できますが、持続する場合や重度の場合は止痢薬の使用が検討されます。水分補給を十分に行い、脱水を予防することが重要です。また、刺激の強い食品や脂肪分の多い食事を避けることで、症状を軽減できることがあります。

発疹や皮膚の乾燥も見られることがあります。保湿剤の使用やスキンケアにより、症状の緩和が期待できます。重度の発疹が現れた場合は、薬剤の減量や変更が検討されることもあります。日焼けを避け、刺激の少ない衣類を選ぶことも推奨されます。

出血傾向がある場合は、転倒や外傷に注意し、安全な環境を整えることが重要です。抗血小板薬や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用は出血リスクを高める可能性があるため、医師に相談してから使用することが推奨されます。

感染症対策と免疫機能の管理

感染症対策は治療中の重要な課題です。慢性リンパ性白血病自体が免疫機能を低下させることに加え、治療薬も免疫に影響を与えるため、感染症のリスクが高まります。手洗いや人混みを避けるなどの日常的な予防策が推奨されます。

手洗いは最も基本的で効果的な感染予防策です。外出後、食事前、トイレ後などには必ず手洗いを行いましょう。アルコール消毒液の使用も有効です。また、マスクの着用により、呼吸器感染症のリスクを減らすことができます。

発熱や咳などの症状が現れた場合は、速やかに医療機関に連絡することが必要です。免疫機能が低下している状態では、感染症が急速に悪化する可能性があるため、早期の対応が重要です。特に38度以上の発熱は、重篤な感染症のサインである可能性があります。

予防接種については、担当医と相談の上で検討します。不活化ワクチンは一般的に接種可能ですが、生ワクチンは免疫機能が低下している場合は避ける必要があります。インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの接種により、重症感染症のリスクを減らすことができる場合があります。

まとめ

慢性リンパ性白血病は、緩やかに進行する血液のがんであり、初期には症状が現れにくいことが特徴です。リンパ節の腫れや疲労感、微熱などの症状に気づいた際は、早めに医療機関を受診することが大切です。これらの症状は他の疾患でも見られるため、自己判断せず専門家の評価を受けることが重要です。

治療法は近年大きく進歩しており、分子標的薬により副作用を抑えながら効果的な治療が可能になっています。治療中は副作用への対策や感染症予防が重要であり、医療チームと密に連携することが推奨されます。治療後も定期的な経過観察を継続し、再発の兆候を早期に捉えることが大切です。

本記事は一般的な医学情報の提供を目的としており、症状や治療方針には個人差があります。気になる症状がある場合は、自己判断せず、必ず医療機関で医師にご相談ください。

