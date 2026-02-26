「Galaxy S26」3月12日発売で世界最速に、楽天モバイル版も登場など最新情報まとめ
いよいよ満を持して発表されたGalaxy S26シリーズの情報をまとめました。詳細は以下から。
◆Galaxy S26シリーズ、ついに4社から発売へ
まず見てもらいたいのが、携帯各社から発売されるGalaxy S26シリーズのラインナップ。
国内では5年ぶりに大画面モデルの「Galaxy S26+」が投入されるほか、Galaxy S23以来となる楽天モバイル版が追加されました。
ちなみにSIMフリー版を含めた各社の発売日は3月12日（木）。世界最速級で投入される「一次販売国」扱いです。
＜ドコモ＞
・Galaxy S26 Ultra
店頭：256GB
オンライン限定：512GB、1TB
・Galaxy S26+
オンライン限定：256GB、512GB
・Galaxy S26
店頭：256GB、512GB
オンライン限定：256GB、512GB
＜au＞
・Galaxy S26 Ultra
店頭：256GB
オンライン限定：512GB、1TB
・Galaxy S26+
店頭：256GB
・Galaxy S26
店頭：256GB
オンライン限定：512GB
＜ソフトバンク＞
・Galaxy S26 Ultra
店頭：256GB
オンライン限定：512GB
・Galaxy S26+
店頭：256GB
オンライン限定：512GB
・Galaxy S26
店頭：256GB、512GB
オンライン限定：512GB
＜楽天モバイル＞
・Galaxy S26 Ultra
店頭：256GB
・Galaxy S26+
店頭：256GB
・Galaxy S26
店頭：256GB
なお、いずれのキャリアも発売日前日までに予約して購入すると最大10000円分のポイントを還元。さらにGalaxy Buds 4シリーズとのセット購入で4000ポイント還元が実施されます。
・Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+
10000ポイント
・Galaxy S26
5000ポイント
◆レビュー記事など最新情報まとめ
実機を触ってみたレビュー記事などは以下から。最新情報を随時追加する予定です。
世界初のぞき見防止スマホ「Galaxy S26 Ultra」最速レビュー、薄型軽量で夜景に強すぎるカメラやAndroid最高性能も | Buzzap！
「Galaxy S26/S26+」速攻レビュー、iPhone 17やPixel 10超えの極薄軽量でバッテリー増量や5年ぶりの大画面版も | Buzzap！
Galaxy S26『先回りするAI』レビュー、操作の手間を省く「Now nudge」や通話自動応答、文章スキャン、進化したオーディオ消しゴムなど盛りだくさんに | Buzzap！